Региональный антитеррористический центр ШОС будет преобразован в универсальный центр

Об этом в ходе саммита ШОС заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы придаем большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. При активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем Совете глав госудаств подготовлен действительно солидный пакет документов и решений. Их реализация, несомненно, будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС", - сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что поддерживает идею возобновления контактной группы ШОС – Афганистан.

"Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране. К сожалению, на Евразийском континенте пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего, это, конечно же, – Ближний Восток. И конкретно ситуация в секторе Газа. История наглядно показывает нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США - разрубить политический узел и отказа от исполнения решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств", - сказал Путин.