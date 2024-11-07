Региональную сеть из восьми представительств в областях презентовал КИСИ

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК презентовал региональную сеть КИСИ. Впервые КИСИ при Президенте РК открыл восемь представительств в регионах Казахстана – Северо-Казахстанской,

Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Акмолинской областях, области Абай и городе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Также в нынешнем году в рамках развития региональной сети в Институте создан Отдел по работе с регионами. В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители академического и экспертного сообществ.

В своем приветственном слове директор КИСИ Еркин Тукумов отметил, что региональная сеть КИСИ – это важная инициатива,

направленная на укрепление аналитического потенциала регионов. По словам Е. Тукумова, развитие региональной сети позволит повысить межрегиональную координацию, получать оперативные и достоверные данные "из первых рук", через своего представителя в регионах, отслеживать динамику социально-экономического развития страны в разрезе регионов, в конечном итоге – повысить качество аналитических и социологических продуктов, подготавливаемых КИСИ.

"Как неоднократно подчеркивал Глава государства К.К. Токаев, одним из ключевых приоритетов государственной политики является всестороннее развитие регионов. “Сильные регионы – сильная страна” – это не просто красивые слова, а определяющая формула модернизации нашей страны. В связи с этим крайне важно проводить качественные и комплексные региональные исследования. Если мы будем видеть реальную картину "с мест" в экономической и социальной сферах, мы сможем готовить качественную аналитику и разрабатывать комплексные предложения по поддержке и развитию регионов", – подчеркнул Еркин Тукумов.

В рамках мероприятия для региональных представителей был проведен тренинг, направленный на развитие их аналитических и исследовательских навыков. Эксперты КИСИ рассказали своим региональным коллегам о количественных и качественных методах исследования, о видах аналитических документов и их структуре.

Участникам тренинга были даны практические советы по планированию исследования. Также была затронута тема информационной безопасности.