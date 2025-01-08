Региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год в Казахстане установлена в количестве 9 653 человека. Это на 170 человек больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых Правительством РК. В 2025 году региональная квота распределена следующим образом:

для кандасов: Павлодарская обл. – 1 056 чел., Акмолинская обл. – 285 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 269 чел., область Абай – 244 чел., Северо-Казахстанская обл. – 175 чел., Костанайская обл. – 150 чел., Атырауская обл. – 100 чел., Западно-Казахстанская обл. – 30 чел.;

для переселенцев: Павлодарская обл. – 3 050 чел., Северо-Казахстанская обл. – 2 969 чел., Костанайская обл. – 535 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 372 чел., область Абай – 255 чел., область Ұлытау – 125 чел., Карагандинская обл. – 38 чел.

Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде:

субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП;

субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;

субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП: направления на краткосрочное профессиональное обучение; содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы; выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

В 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов. Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов.

Напомним, ранее сообщалось, что пилот по присвоению статуса кандаса запустили в Казахстане.