Региональное и экономическое сотрудничество - эксперты о форуме России и Казахстана в Уфе

В Уфе проходит XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В масштабном международном мероприятии принимают участие более 400 представителей власти и бизнеса двух стран. Как будет усилено сотрудничество двух стран по итогам форума? Как мероприятие может повлиять на это? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Политолог Талгат Калиев отмечает, что форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводятся регулярно. Учитывая, что граница Казахстана с Российской Федерацией является самой протяжённой сухопутной границей в мире, это абсолютно закономерно, говорит политолог.

"У нас огромное количество регионов граничат друг с другом. Чем лучше предприниматели этих регионов и представители местных и исполнительных властей будут знать друг друга, тем инициативнее будет идти взаимодействие и торговля. Это будет выгодно для экономики обеих стран. Россия — наш крупнейший экономический партнер. Мы экспортируем оттуда большое количество товаров и сами являемся экспортерами в Россию", — говорит эксперт.

Традиционно форумы межрегионального сотрудничества проходят с участием глав государств обеих стран, и им придаётся особое значение на самом высоком уровне, отмечает Калиев.

"Я думаю, что этот форум сейчас будет особенно актуален в свете санкционной политики в отношении России. Это будет необходимо для тщательного сверки времени. С одной стороны, мы не должны снижать уровень взаимной торговли, а с другой — нам крайне важно не выходить за рамки санкционных ограничений. Это может повлечь вторичные санкции в отношении нашей страны", - говорит он.

Политолог Замир Каражанов также отмечает, что форум является востребованным. На нём больше обсуждаются практические интересы между регионами, которые граничат с Россией.

"В своё время на этом форуме, допустим, обсуждался вопрос о развитии трансграничных рек. Наша страна зависит от трансграничных рек и их функционирования. В этом году мы уже видели последствия того, насколько важно сотрудничество и координация действий двух стран в вопросах этих трансграничных рек. Если этой координации не будет, будут такие паводки, несогласованность действий и, как следствие, большой ущерб для наших стран", — пояснил политолог.

Он также добавляет, что форум влияет на экономическое взаимодействие между двумя странами. Кроме того, его проведение важно и для вопросов безопасности.

"Многие конфликты начинаются с того, что в приграничных территориях возникают противоречия между странами. В конце концов, это выливается, как говорится, либо в кризис, либо в недопонимание, либо может спровоцировать какие-то конфликтные моменты. Так что этот форум в определённой степени играет как торгово-экономическую, так и социальную роль, потому что обмен миграционным потоком, по большей части, происходит именно в приграничные районы. Вопрос о поддержании безопасности и укреплении безопасности на региональном уровне также играет большую роль, потому что игнорирование этих вопросов снижает риски противоречий между странами", - добавил он.

XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Уфе 26-27 ноября.