Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по вопросам развития Мангистауской области. Именно этот регион, по мнению политолога Газиза Абишева, вызывает немало тревог. Почему именно, он раскрыл в своём комментарии, передаёт BaigeNews.kz.

"Демография, рынок труда, социальные настроения, религиозные убеждения и прочие вопросы, по цепочке влияющие на национальную безопасность и социально-политическую стабильность всей страны... Глава государства отметил, что в Мангистауской области немало нерешённых проблем, требующих особого внимания. Дефицит питьевой воды, высокий износ коммунальных сетей, ветшающий жилой фонд. Задерживается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Застарелые экологические проблемы с выбросами и отходами. Пробуксовка региональных систем образования и здравоохранения, на пересечении которых случилось массовое отравление школьников", - написал аналитик.

Президент потребовал от региональных властей и республиканских отраслевых кураторов в ближайшее время показать результаты в решении перечисленных и других проблем.

"Суть в том, что Мангистауская область, несмотря на множество проблем, может стать одним из национальных экономических лидеров. Во-первых, логистика: в регион упирается казахстанский участок Трансконтинентального транспортного маршрута, морские порты Актау и Курык должны стать мощными узлами, вокруг которых строится экономика области. Во-вторых, сфера туризма: морское побережье и уникальные природные объекты позволяют выстроить мощный туристический кластер, привлекательный как для казахстанцев, так и для гостей из ближнего и дальнего зарубежья. И в-третьих, в добывающем индустриальном регионе необходимо развивать перерабатывающие проекты. Крайне необходимо, учитывая, что в ближайшие годы перед областью маячит окончательное исчерпание нефтяных месторождений", - считает Абишев.

По его словам, от экономического успеха Мангистауской области зависит устойчивость Казахстана. Не только в смысле того, что регион может дать Казахстану. Но и того, какой ущерб стагнация может принести стране.