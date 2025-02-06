Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров рассказал о значении возвращения мажоритарной системы в стране и о ключевых изменениях, произошедших в избирательной системе после реформ 2022 года, передаёт BaigeNews.kz. Речь об этом шла в интервью телеканалу 24.kz.

По словам Абдирова, возвращение мажоритарной системы (голосование за конкретных кандидатов наряду с партийными списками) полностью соответствует запросу общества на более тесную и прямую связь между избирателем и его представителем во власти. Граждане стремятся видеть депутатов, которые несут персональную ответственность, а не голосовать исключительно за абстрактные партийные блоки. Это, по мнению Абдирова, способствует повышению доверия к политической системе и увеличивает электоральную активность населения.

Одним из главных факторов усиления легитимности системы, как отметил глава ЦИК, является возможность избирателей контролировать своих представителей через механизмы отзыва депутатов. Это создает личную ответственность каждого избранника и возможность более тесного контроля за их деятельностью.

Нурлан Абдиров также напомнил, что перед проведением референдума 2022 года он встретился с более чем 70 различными группами населения по всей стране — от партий и лидеров общественного мнения до журналистов и блогеров. Основным запросом граждан стало именно возвращение мажоритарной системы. По результатам реформы, избирательная система Казахстана стала смешанной: 70% депутатов мажилиса теперь избираются по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. В областных и городских маслихатах соотношение также составляет 50/50, а все депутаты районных маслихатов теперь избираются исключительно по одномандатным округам. Таким образом, более 90% депутатов страны теперь — это конкретные личности, избранные населением.

Кроме того, начиная с 2021 года, в Казахстане идёт процесс прямых выборов акимов. К настоящему времени избрано около 94% акимов сельских округов, поселков и городов районного значения. Ожидается, что в 2025 году все оставшиеся акимы будут выбраны напрямую населением. Это нововведение значительно повышает политическую активность на местном уровне и усиливает социальную ответственность граждан.

Одним из ключевых изменений в партийной системе является введение 30-процентной квоты для женщин, молодёжи и лиц с инвалидностью при выборах в мажилис. Также установлены новые ограничения на добровольные пожертвования в избирательные фонды и регламентировано использование онлайн-платформ в предвыборной агитации.

Нурлан Абдиров подчеркнул важность внедрения императивного мандата для депутатов, избранных по одномандатным округам, а также изменения срока президентских полномочий с 5 до 7 лет.

Преимущества прямых выборов, по словам Абдирова, заключаются в том, что когда глава населенного пункта избирается непосредственно его жителями, он становится гораздо более тесно связанным с проблемами и нуждами людей. Это способствует формированию чувства сопричастности и активного участия граждан в принятии политических решений.

Реформа избирательной системы, по мнению Нурлана Абдирова, стала важным шагом на пути к укреплению демократии и повышению политической ответственности на всех уровнях власти в Казахстане.