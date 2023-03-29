Реформы Токаева положили начало обновлению системы - Карин

Фото: пресс-служба Акорды

Реформы Касым-Жомарта Токаева положили начало обновлению системы общественных ценностей и пробудили гражданскую активность. Так считает государственный советник Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Год назад президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании представил комплексную программу реформ. В результате в стране менее чем за год были реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни", - пишет он в своём Telegram-канале.

По его словам, во-первых, впервые с 1995 года состоялся общенациональный референдум, на котором граждане поддержали конституционную реформу. Поправки затронули восемь из девяти разделов, 33 из 98 статей Конституции – фактически поменялась треть Основного закона страны. В дальнейшем были внесены поправки в семь конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов.

Во-вторых, осуществлены новые политические реформы. Введён однократный семилетний срок президентства. Изменён порядок формирования и усилены полномочия парламента и маслихатов. Начал свою работу Конституционный Суд, срок полномочий судей которого дольше чем у президента и депутатов парламента.

"Упрощена процедура регистрации политических партий, благодаря чему зарегистрированы две новые партии. Таким образом была сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти", - отметил госсоветник.

В-третьих, завершается процесс системной перезагрузки ключевых государственных институтов. Состоялись выборы президента, депутатов сената. 19 марта по новой смешанной системе (партийным спискам и одномандатным округам) будут избраны депутаты мажилиса и маслихатов.

В-четвертых, по его мнению, проведена реформа административно-территориального устройства страны. Созданы три новые области – Абай, Жетісу, Ұлытау, а центр Алматинской области перенесен в г. Қонаев.

В-пятых, продолжилось формирование новой модели конструктивного партнерства государства и гражданского общества. Ее ключевым элементом стал Ұлттық құрылтай, первое заседание которого прошло в Улытау, а второе состоится в Туркестане.