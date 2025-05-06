В Мажилисе состоялось расширенное заседание Комитета по вопросам экологии и природопользованию, на котором был рассмотрен проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты", передаёт BaigeNews.kz.

С докладом по основным положениям законопроекта выступил вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Кеген Турсынбаев, где предусмотрено более 622 поправок в 10 кодексов и 37 законов.

Проект Закона направлен на комплексное совершенствование системы гражданской защиты, улучшение социального и правового статуса сотрудников органов гражданской защиты, актуализацию норм в области пожарной и промышленной безопасности, развитие механизмов гражданской обороны и повышения эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Принятие законопроекта позволит усилить правовую и организационную основу реагирования на угрозы и создаст условия для устойчивого функционирования системы гражданской защиты в Казахстане.

В случае одобрения законопроекта Мажилисом во втором чтении, он будет направлен на рассмотрение Сената Парламента.