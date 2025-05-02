В ближайшее время в системе подготовки врачей Казахстана произойдут значимые изменения. Министерство здравоохранения инициировало запуск отдельных программ резидентуры по детским направлениям. Главная цель нововведения — повысить качество специализированной помощи детям и уменьшить дефицит профильных специалистов. Какие конкретно изменения в подготовке ждут будущих педиатров высокого уровня, читайте в материале BaigeNews.kz.

Как пояснил руководитель управления медицинского образования Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Асет Изденов, на сегодняшний день инициировано порядка 14 детских специальностей, которые являются наиболее востребованными и дефицитными.

Каких специалистов будут готовить отдельно

Впервые в Казахстане обучение будущих врачей-резидентов будет изначально разделено: поступающие смогут выбрать либо узкоспециализированное педиатрическое направление, либо остаться на универсальной программе, охватывающей как взрослую, так и детскую медицину. По словам специалистов, это создаст условия для формирования глубоко специализированных профессионалов.

Ранее существовавшие направления резидентуры, включающие как взрослую, так и детскую медицину, сохранятся. К примеру, специальность "Анестезиология и реаниматология" в её объединённой форме по-прежнему будет действовать. В то же время к ней будет добавлена новая, отдельная программа — "Анестезиология и реаниматология детская". Таким образом, все действующие специальности остаются в системе, и специалисты, уже работающие по ним, продолжат свою деятельность без каких-либо изменений или ограничений.

В перечень новых специализированных программ войдут:

Аллергология и иммунология (детская)

Анестезиология и реаниматология (детская)

Гастроэнтерология (детская)

Челюстно-лицевая хирургия (детская)

Инфекционные болезни (детские)

Кардиология (детская)

Неврология (детская)

Нефрология (детская)

Оториноларингология (детская)

Офтальмология (детская)

Пульмонология (детская)

Ревматология (детская)

Травматология-ортопедия (детская)

Эндокринология (детская)

Дефицит, который нельзя игнорировать

Причина реформы кроется в тревожной статистике. Казахстан сталкивается с нехваткой педиатрических кадров по всей стране. Особенно острая ситуация сложилась в ряде регионов.

"Наибольший дефицит по этим специальностям мы фиксируем в Астане, Мангыстауской области, городе Алматы, Туркестанской области и области Абай", — отметил Асет Изденов.

Только в детской анестезиологии, по данным министерства, не хватает 57 штатных единиц. По челюстно-лицевой хирургии, дефицит составляет 5,5 единиц. В области инфекционных заболеваний у детей нехватка специалистов достигла критического уровня, особенно в Абайской и Мангыстауской областях. К слову, детские кардиологи остро необходимы в столице.

Пилотный запуск — в 2025 году

Стоит отметить, что в 2025 году запланирован запуск пилотных программ по новым детским специальностям. Медицинские университеты и научно-исследовательские центры уже занимаются разработкой программ, прохождением аккредитации и внесением их в образовательный реестр.

"Со следующего года планируется расширение перечня после аккредитации образовательных программ и утверждения их на учебных советах", — пояснил специалист.

Так, срок обучения по новым программам будет варьироваться от двух до трёх лет.

Новые направления для военных медиков

Помимо педиатрии, запланировано расширение программ и в системе подготовки военных врачей. Министерство обороны предложило ввести такие направления, военная терапия и военная хирургия.

По словам спикера, это направление крайне важно для подготовки специалистов в системе здравоохранения Министерства обороны. Он поясняет, что там работает большое количество военных медиков, и необходимость в их целевой подготовке только растёт.

Специалисты утверждают, это позволит уже в ближайшие годы восполнить кадровые пробелы, особенно в сфере детской медицины, где своевременная и квалифицированная помощь играет ключевую роль в жизни маленьких пациентов.

"Инициатива Минздрава — это не просто кадровая реформа, а системный подход к решению одной из самых чувствительных проблем здравоохранения", — подытожил Асет Изденов.

Стоит отметить, в условиях острого дефицита педиатров, особенно в отдалённых и густонаселённых регионах, подобные решения позволяют системно подходить к кадровому обеспечению и повышению доступности качественной медицинской помощи для детей.