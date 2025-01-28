В ходе расширенного заседания правительства Казахстана обсуждалось повышение ставки НДС. Президент Касым-Жомарт Токаев одобрил реформу, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что необходимо обдуманно подойти к администрированию, донести до населения всю необходимую информацию.

"Необходимо разъяснять обществу и населению, в частности, социальный налог. Как мы будем осуществлять администрирование? Вы сами говорите, что будете компенсировать... Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить данную реформу. В целом реформа необходима, я одобряю данную реформу. Однако необходимо обсудить, исследовать. Поэтому в настоящее время в Мажилисе рассматривается проект нового Налогового кодекса", - сказал Токаев.

Президент подчекнул, что "права на ошибку нет".

"Работайте. Я подтверждаю, что реформа нужна. Но сейчас перед нами стоит задача уменьшить трансферты из Национального фонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся средства нужно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Приоритет понятен. Таким образом мы будем усиливать функцию государства по развитию. Но всё же, я полагаю, что этот момент, в частности социальную сферу, нам нужно проработать", – сказал Токаев.

Президент поручил обратить внимание на Налоговый и Бюджетый кодексы.