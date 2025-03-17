На четвертом заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил налоговую реформу как одну из ключевых задач для экономического развития страны. Глава государства подчеркнул, что для предотвращения возможных экономических проблем требуется незамедлительное внесение изменений в законодательство.

"Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка", – отметил Президент Токаев.

Одним из основных тезисов реформы является сокращение числа налоговых льгот. Депутат Сената Евгений Больгерт сообщил, что в стране накопилось более 600 льгот, которые не привели к желаемому эффекту.

По его словам, сокращение числа льгот на 4-5 раз позволит увеличить поступления в бюджет на 1 трлн тенге. Прежде всего, будут сохранены те льготы, которые доказали свою эффективность.

"Мы осознанно шли на недополучение средств в бюджет, надеялись простимулировать тот или иной сектор, но заметного эффекта это не давало. По данным правительства, налоговые льготы сократятся в 4-5 раз, что даст более 1 трлн тенге в бюджет. Останутся те, которые доказали свою эффективность", – сказал сенатор.

В то же время он напомнил, что холдинг "Байтерек" по решению правительства будет дополнительно обеспечивать фондирование для финансирования проектов в реальном секторе.

Налоговая реформа также затронет важнейшие аспекты предпринимательства и экономики страны. Депутат Мажилиса Никита Шаталов подчеркнул важность реформы для обеспечения прозрачности НДС, борьбы с теневой экономикой и выравнивания условий для бизнеса. Он отметил, что одна из главных целей реформы – ликвидация теневой экономики, особенно в части выплат НДС и КПН. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"На налоговой реформе, которая сейчас активно обсуждается на рабочей группе в Мажилисе, хочется остановиться отдельно. Президент подчеркнул, что у реформы есть своя мотивация – и необходимость балансировки бюджета для продолжения инвестиций в социальный капитал (от себя скажу, что с нашей демографией уронить "социалку" не получится), и выравнивание конкурентных условий в предпринимательском секторе, то есть полноценная ликвидация теневой экономики хотя бы в части выплат НДС и КПН", - высказался Шаталов.

Кроме того, в рамках реформы предполагается оптимизация государственных расходов и пересмотр неприоритетных статей бюджета. Президент Токаев обратил внимание на необходимость сокращения неэффективных расходов и внедрения KPI для местных властей с целью повышения качества инфраструктуры и социальных услуг.

Реформа также будет иметь влияние на региональную политику. Глава государства отметил важность развития реального сектора и устранения региональных дисбалансов, что должно стать основой для устойчивого экономического роста.

Вместе с тем депутат Мажилиса Наталья Дементьева и журналист Евгения Сазонова положительно оценили тезис президента о повышении НДС, отметив необходимость прекратить практику дробления бизнеса.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов опубликовал мнение экономиста Жаксыбека Кулекеева, который поддержал поднятие ставки НДС, так как это позволит казахстанским предпринимателям конкурировать с российскими импортерами.

Эксперты сходятся во мнении, что налоговая реформа окажет значительное влияние на экономику Казахстана. Помимо увеличения бюджетных поступлений, она направлена на создание более прозрачных и справедливых условий для ведения бизнеса, улучшение управления государственными расходами и борьбу с теневой экономикой. Эти меры помогут Казахстану добиться сбалансированного роста и усилить региональное развитие.