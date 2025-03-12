В Казахстане продолжается реформа системы управления многоквартирными домами. Если изначально предполагалось полное упразднение кооперативов собственников квартир, то на практике этот институт сохранился. Однако теперь ему предстоит работать по новым правилам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как пояснила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, на данный момент в стране функционирует около 1,5 тысяч КСК. При этом организации, не справлявшиеся со своими обязанностями, фактически ушли с рынка. Новый законопроект предлагает реформировать оставшиеся кооперативы, обязав их перерегистрироваться согласно типовым уставам и установленным требованиям.

Главное изменение - КСК больше не будут формой управления домами.

"Это была ошибка, потому что форма управления привязана к общему имуществу, то есть к кондоминиуму. КСК это многодомная система, у которой кондоминиум, как правило, не один, их много, поэтому, соответственно, формой управления быть не могут. КСК становится субъектом управления. Он остается некоммерческой организацией, потому что этот субъект управления фактически создается жителями для совместной хозяйственной деятельности по обслуживанию домов. Все свои расходы они должны будут направлять на реализацию уставной деятельности, но как и управляющие компании, они будут работать с домами, на которых остается форма управления именно внутри дома", - пояснила Екатерина Смышляева.

КСК будут работать по тем же правилам, что и управляющие компании: заключать договоры управления, соблюдать требования к прозрачности деятельности, предоставлять отчетность. Собственники квартир по-прежнему смогут формировать два счета – текущий и накопительный – для финансирования содержания дома.

Таким образом, реформа не ликвидирует КСК, а меняет их формат, делая работу более прозрачной и подконтрольной жителям.