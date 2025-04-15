Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен круглый стол по обсуждению проекта нового Закона о банках, передаёт BaigeNews.kz.

Проект закона направлен на укрепление устойчивости банковской системы, развитие инноваций и расширение роли банков в экономике.

Председатель Агентства Мадина Абылкасымова отметила, что принятый в 1995 году Закон о банках устарел и требует глубокой модернизации с учётом трансформации бизнес-моделей, распространения цифровых технологий и изменения потребительских ожиданий.

"Существенные изменения в бизнес-моделях банков, распространение цифровых сервисов, появление новых участников и изменение потребительских ожиданий требуют глубокой и всесторонней модернизации нормативной базы. Новый закон учитывает эти трансформации и закладывает фундамент для устойчивого развития банковского сектора в текущих условиях", - подчеркнула Глава Агентства.

С учетом трансформации финансового сектора и новых тенденций в регулировании, Агентством совместно с Национальным Банком подготовлен проект нового закона.

"При первых признаках ухудшения финансового состояния банк будет переведен под усиленный надзор с актуализацией планов восстановления. В случае дальнейшего ухудшения запускается режим восстановления устойчивости с применением стабилизационных мер, а если банк признается неплатежеспособным, реализуется механизм урегулирования, предусматривающий назначение временной администрации и проведение оценки жизнеспособности. Основная цель состоит в минимизации применения государственной поддержки, которая ограничивается только исключительными случаями для системно значимых банков, с минимальными рисками для финансовой системы", - добавила Председатель Агентства.

Основные новеллы проекта:

Введение базовой банковской лицензии с упрощёнными требованиями для новых участников;

Усиление поведенческого надзора и защиты прав потребителей;

Трёхступенчатая система урегулирования неплатежеспособности банков;

Расширение макропруденциальных инструментов и требований к корпоративному управлению;

Меры по стимулированию кредитования и доступа к финансированию для МСБ;

Оптимизация структуры законодательства и исключение дублирующих норм;

Развитие цифровой финансовой инфраструктуры.

Проект также готовился с участием экспертов международных организаций (ЕБРР, МВФ), а также с учётом лучших практик регуляторов ЕС, Великобритании, ОАЭ и РФ.

В ходе обсуждения участники подчеркнули важность баланса между регулированием и развитием, а также необходимость совершенствования сопутствующих законодательных актов.

Проект нового Закона о банках будет вынесен на общественное обсуждение в апреле, а внесение в Мажилис Парламента РК планируется в августе 2025 года.