Рефери обвинили в предвзятости после дисквалификации казахстанского супертяжа

Журналист Boxing247.com Джефф Сорби высказался о дисквалификации казахстанского боксера Жана Кособуцкого в поединке с нигерийцем Эфе Аджагбой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В поединке с фолами супертяжеловес Эфе Аджагба сохранил свою карьеру, одержав победу в четвертом раунде дисквалификацией над второсортным претендентом Жаном Кособуцким. В третьем раунде рефери дважды наказал Кособуцкого за удар ниже пояса. Кособуцкий продолжил наносить удары ниже пояса и в четвертом раунде, но рефери дисквалифицировал его. Аджагба тоже наносил удары ниже пояса, но рефери сосредоточил внимание на Кособуцком, стороне "Б". В четвертом раунде Аджагба нанес коварный удар в поясницу Кособуцкому, и тот ответил ударом ниже пояса. Затем вмешался рефери и остановил бой", — пишет автор.