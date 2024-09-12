Референс-лаборатория по биобезопасности появилась в Казахстане

Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра УДП РК в рамках реализации Закона о биологической безопасности первым получил статус референс-лаборатории в области биологической безопасности, передаёт BaigeNews.

Это свидетельствует о том, что лаборатории Центра соответствуют рекомендациям Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 мая 2022 года № 22 "Об общих подходах к созданию в государствах – членах Евразийского экономического союза систем референсных лабораторий".

Стоит отметить, что получение ЦСЭЭ аккредитации в качестве референс-лаборатории играет ключевую роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также способствует развитию казахстанского бизнеса для международного подтверждения безопасности своей продукции.

Результаты испытаний лабораторий ЦСЭЭ признаются в 112 странах, входящих в систему ILAC (Международная ассоциация по аккредитации лабораторий).

Как отметила заместитель руководителя Медицинского центра УДП РК Людмила Бюрабекова, создание подобного референс-центра является важным элементом формирования системы внешней оценки качества и проведения лабораторных исследований в диагностически сложных и экспертных случаях.

"Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы оснащен не только высокоточным уникальным лабораторным оборудованием, но и укомплектован высококвалифицированным персоналом, что вкупе позволяет проводить сложные лабораторные исследования качественно и оперативно. Это критически важно для создания эффективной системы биологической безопасности страны, адекватной как традиционным, так и принципиально новым угрозам", - подчеркнула Л. Бюрабекова.

Стоит отметить, что воспользоваться услугами по лабораторным исследованиям ЦСЭЭ могут не только государственные структуры, но и частные организации. Так, бизнесу могут быть полезны результаты исследований центра для вывода продукции на экспорт, либо для осуществления производственного контроля на своих объектах.

"Наша испытательная лаборатория имеет статус независимой, технически компетентной лаборатории, и не вызывает сомнений в качестве результатов лабораторных испытаний. Результаты аккредитованной лаборатории имеют международную форму признания. Что снижает затраты производителей и экспортеров, которые учитывая широкий спектр исследований могут проводить исследования определенных видов продукции "под ключ" и избежать дополнительных затрат на проведение повторных испытаний за рубежом", - сообщила глава ЦСЭЭ Сауле Шарипова.

К примеру, в лаборатории ЦСЭЭ можно провести комплексные исследования объектов внешней среды, таких как воздух, вода, почва, а также продукты питания, полимерные материалы и другие виды продукции.

В целом, работа референс-лаборатории нацелена на оздоровление окружающей среды и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.