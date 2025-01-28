Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос журналистов о строительстве второй АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Необходимости в проведении референдума нет. В соответствии с законодательством данная станция будет строиться по решению правительства", - заявил Алмасадам Саткалиев.

Глава ведомства уточнил, что выбор места для второй станции будет основываться на прогнозах энергобаланса, близости к центрам потребления электроэнергии и степени развития электрических сетей в регионе. В качестве перспективной площадки рассматривается Курчатов.