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Референдум по строительству второй АЭС: министр энергетики дал разъяснения

В ведомстве назвали предварительное место для возведения станции.

Сегодня, 15:06
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 15:06
Сегодня, 15:06
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Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос журналистов о строительстве второй АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Необходимости в проведении референдума нет. В соответствии с законодательством данная станция будет строиться по решению правительства", - заявил Алмасадам Саткалиев.

Глава ведомства уточнил, что выбор места для второй станции будет основываться на прогнозах энергобаланса, близости к центрам потребления электроэнергии и степени развития электрических сетей в регионе. В качестве перспективной площадки рассматривается Курчатов.

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