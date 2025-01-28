Референдум по строительству второй АЭС: министр энергетики дал разъяснения
В ведомстве назвали предварительное место для возведения станции.
Сегодня, 15:06
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Сегодня, 15:06Сегодня, 15:06
108Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос журналистов о строительстве второй АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Необходимости в проведении референдума нет. В соответствии с законодательством данная станция будет строиться по решению правительства", - заявил Алмасадам Саткалиев.
Глава ведомства уточнил, что выбор места для второй станции будет основываться на прогнозах энергобаланса, близости к центрам потребления электроэнергии и степени развития электрических сетей в регионе. В качестве перспективной площадки рассматривается Курчатов.