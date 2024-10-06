Референдум в Усть-Каменогорске: Мишки Тедди, байкеры и девушка в халате

Необычайной зрелищностью и весельем запомнится старт референдума жителям Восточного Казахстана. Пришедших на участки, чтобы оставить свой голос в решении актуального вопросы для страны по поводу строительства АЭС, встречали ростовые куклы, мастера по аквагриму, байкеры и даже девушка в халате, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В креативном подходе к проведению серьезного мероприятия сложно отказать, как организатором, так и участникам. И если ростовыми куклами уже сложно кого-то удивить, то участие целого мотоклуба в референдуме впечатлило всех горожан. Отдать свои голоса байкеры мотоклуба Moto Corps MC явились на избирательный участок №7 прямо на своих железных конях, в косухах и сапогах с шипами.

Отметим, Moto Corps MC - единственный мотоциклетный клуб формата "MC" (motorcycle club) в регионе, основанный в 2018 году. Он имеет отделения в Риддере, Семее и Усть-Каменогорске. Одним из его участников в Усть-Каменогорске является Дмитрий Гавриленко.

"Мы решили сегодня проголосовать, выполнить свой гражданский долг, не оставаться равнодушными. Мы - клуб, и вместе можем больше, чем поодиночке. Я рад, что у нас появилась возможность сделать свой выбор и высказаться по важным вопросам, касающимся будущего страны, - сказал он Дмитрий Гавриленко.

Не менее весомое мнение выразил Ярослав Костенко, другой член клуба.

"Мы подаем пример молодежи не только своим отношением к мото-культуре, но и активной гражданской позицией. Нам важно, в каком направлении будет развиваться наша страна, потому что мы все здесь живем, и от этого зависит наше будущее", - сказал он.

Клуб не только объединяет людей по любви к мотоциклам, но и демонстрирует важность сплоченности и активного участия в общественной жизни. В этом году он взял на себя ответственность за организацию открытия и закрытия мото-сезона в Усть-Каменогорске, продолжая укреплять связи с местным сообществом.

Референдум стал ярким подтверждением того, что мотоциклисты не только лидеры дорог, но и активные граждане, которые готовы вносить вклад в будущее своей страны.

Когда утро начинается не с кофе

Не уступила в креативности байкерам и другая жительница Усть-Каменогорска. На референдум Лаура Балтабаева явилась в махровом халате и полотенцем на голове.

Безусловно, без внимания на своем избирательном участке девушка не осталась. Необычное событие быстро стало темой обсуждения среди участников референдума, а Лаура с удовольствием раздавала свои комментарии.

Как оказалось, девушка настолько дорожит своим гражданским долгом, что решила проголосовать, несмотря на суету, с которой началось ее утро. В интервью она пояснила, что значимость участия в референдуме для нее перевесила все другие планы на день.

"Референдум - это важное событие для каждого гражданина. Именно от нашего выбора зависит, каким будет будущее страны. Да, я немного не успела закончить утренние дела, но пропустить такое голосование было бы неправильно", - рассказала Лаура.

Ситуация сложилась так, что с самого утра у Лауры было много бытовых хлопот, которые заставили её отклониться от привычного ритма.

"Я планировала пойти на участок чуть позже, когда буду готова, но осознание того, что сейчас происходит важнейшее событие в жизни страны, заставило меня буквально сорваться с места, даже не закончив утренние процедуры", - пояснила она.

По ее словам, это был личный пример того, как гражданский долг должен стоять на первом месте.

Происшествие вызвало не только интерес к личности Лауры, но и заставило других участников референдума задуматься о важности каждого голоса. Многие признавали, что такой поступок девушки стал символом того, что для настоящих гражданских инициатив не существует преград - ни внешнего вида, ни времени, ни личных обстоятельств.

Не отстали в своей креативности от участников референдума и представители других городов ВКО. Например, в Риддере голосующие приехали на лошадях и в национальных костюмах, а в городе Алтай пришедшие на референдум по вопросу о строительстве АЭС могли подстричься – здесь на некоторых избирательных участках буквально "не отходя от урны" парикмахеры стригли всех желающих, правда не бесплатно, но по сниженным ценам.

Фото Юлия Чернявская.