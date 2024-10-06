Референдум стартовал в разных городах Казахстана: в списках 12 миллионов голосующих

Центризбирком опубликовал данные об открытии 10249 участков по всему Казахстану, где голосование началось в 6:00 и в 7:00, передаёт BaigeNews.kz.

"На 84 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00 часов утра. В списки включено 12 млн. 244 тысяч 683 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 10 623 открепительных удостоверений на право голосования", — говорится в сообщении.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).