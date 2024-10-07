Референдум показывает уважение прав человека - наблюдатели от СВМДА

Максимально транспарентно. Так глава миссии наблюдателей СВМДА охарактеризовала казахстанский референдум, передает BaigeNews.kz.

На брифинге по итогам наблюдения за ходом голосования Чжан Лин отметила процесс подготовки к референдуму. Грамотно выстроенные алгоритмы и вовлеченность СМИ в процесс агитации помогла привлечь на участки большое количество казахстанцев. Отсюда и высокая гражданская активность.

"Проведение референдума расценивается как еще один важный шаг на пути демократического развития Казахстана. Он отражает уважение прав человека со стороны государства и открытость правительства к мнению народа. От имени членов нашей делегации поздравляем казахстанский народ с состоявшимся референдумом. Это очень важное событие в политической жизни страны. И желаем новых достижений в строительстве нового Казахстана во всех областях жизни общества", - резюмировала Чжан Лин.

Особенно импонирует подход Казахстана к решению важных экологических и энергетических вопросов, считает Султан Амирханов, юридический советник миссии наблюдателей. Стремление нашей страны к максимальному освещению и транспарантности референдума тоже заслуживает высокой оценки.

"Была очень хорошо выполнена инфраструктурная подготовка к проведению референдума, в том числе оповещение населения через СМИ, через объекты, такие как баннеры", - отметил участник миссии.

Напомним, ранее мнением о ходе голосования поделились участники миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества.