Референдум по строительству АЭС: За какие нарушения правил агитации грозит штраф

Скоро начнётся активная агитационная кампания перед республиканским референдумом по строительству АЭС. Член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова рассказала, как правильно проводить агитацию и не заработать штраф, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Спикер напомнила, что граждане и общественные объединения могут выражать мнение по вопросам, вынесенным на референдум, на собраниях, митингах, сходах, в СМИ. Однако законодательством предусмотрены определённые условия.

Во-первых, все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и изготовления, тираже, лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. За это предусмотрена административная ответственность.

Во-вторых, не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного, родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. Эти деяния влекут уголовную ответственность.

В-третьих, законом установлены сроки, в период которых проводится агитация. Агитация начинается после назначения референдума. При этом в предшествующий референдуму день, то есть в День тишины и в день проведения референдума агитация запрещена. По данной статье также предусмотрена административная ответственность.

"Печатные агитационные материалы, плакаты, ранее вывешенные вне помещения для голосования, могут сохраняться на прежних местах", - отметила Анастасия Щегорцова.

В-четвёртых, размещение агитационных материалов должно производиться в специально установленных местах, а также на иных объектах с согласия собственника.

Размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, исторических зданиях, помещениях для голосования запрещено. За это предусмотрен штраф.

В-пятых, проведение агитационных собраний, митингов вне закрытых помещений производится в соответствии с требованиями закона о мирных собраниях. Требуется уведомление МИО.