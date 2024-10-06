АЭС, паводки и оценка Правительства: Президент ответил на вопросы журналистов

После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В частности, он поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Несомненно, сегодняшний день войдет в историю. Нашим гражданам предстоит сделать выбор – быть или не быть АЭС. Референдум – очень эффективный механизм прямой демократии. Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение. Действительно, это знаковое событие. Поэтому я поддерживаю проведение референдума", – заявил он.

Касым-Жомарта Токаева также спросили о том, какие выводы были сделаны после беспрецедентных весенних паводков.

"Выводы делаются, но обратите внимание на то, что подобного рода стихийные бедствия захлестнули фактически весь земной шар. Буквально недавно большие наводнения произошли в Центральной Европе, до этого ураган прошел в США, во Вьетнаме был очень большой ураган. Такие стихийные бедствия трудно предсказать, но быть готовыми к ним и принимать превентивные меры обязательно нужно. Поэтому меры были приняты. Заметьте, без посторонней помощи Казахстан справился с этой проблемой, со стихийными бедствиями. Мы мобилизовали финансовые и человеческие ресурсы. Благодаря активной работе Правительства и акимов мы смогли преодолеть все последствия. Пострадавшие во время паводков получили новое жилье. Я обещал, что никто не останется в стороне, и в основном мы эту задачу выполнили", – отметил Глава государства.

Журналисты поинтересовались, какую цель ставит Президент, оказывая поддержку молодежи, в том числе победителям международных соревнований

"В этом заложен глубокий смысл. Я всегда поддерживаю молодежь и не раз говорил, что будущее государства – в руках подрастающего поколения. Это не просто слова, это политический курс нашей страны. Поэтому и в будущем мы будем поддерживать молодых людей, особенно юные таланты. Буквально вчера на церемонии награждения педагогов я говорил, что учителя – это самая передовая часть нашего общества. Они передают знания талантливой молодежи. Поэтому государство оказывает содействие как молодым людям, так и их учителям. Вчера я также сказал, что учителя должны быть главными действующими лицами нашего общества. Поддерживая учителей, мы способствуем повышению их авторитета и общественного статуса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в ходе брифинга Президента попросили оценить деятельность нынешнего Правительства

"Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, поставленные мной как Главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации. Я получаю информацию, много читаю, нахожусь в курсе всех событий и, конечно же, указываю на недостатки в работе и министров, и Правительства. Но 7 месяцев – это небольшой срок. Члены Правительства должны показать себя. Главная задача – это поиск источников экономического роста в нашей стране", – подытожил свое выступление Президент.

Ранее Глава государства проголосовал на республиканском референдуме. Президент принял участие в голосовании на республиканском референдуме по строительству АЭС на избирательном участке № 211, расположенном в Президентском центре. Также он ответил вопрос о том, кто будет заниматься строительством АЭС, если по итогам референдума решение получит поддержку народа.