Референдум по АЭС: в ЦИК началось дистанционное обучение всех участников

Центральная комиссия референдума начала дистанционное обучение участников территориальных комиссий, членов партий, представителей НПО и СМИ. В ходе него слушатели узнают особенности подготовки и проведения республиканского референдума, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Онлайн-семинар проводится на платформе Zoom в преддверии республиканского референдума по строительству АЭС. В нём участвуют порядка 300 человек со всех регионов Казахстана.

"В этот раз мы решили собрать всех на одной площадке нашего Центра электорального обучения. Спикерами семинара ,будут выступать члены Центральной комиссии референдума и сотрудники аппарата, которые подробно расскажут о правовых основах, а также практических основах подготовки и проведения референдума", - сказала член ЦКР Сабила Мустафина.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров уже выехал с инспекционными командировками в регионы. Он участвует в работе по электоральному обучению на местах каскадным методом, встречается с представителями местных исполнительных органов, политическими партиями, неправительственными организациями, СМИ на предмет разъяснения сегодняшней темы семинара. Далее у него в программе посещение Западно-Казахстанской области.

На семинаре будет донесено о новшествах законодательства о референдуме, этапах этой кампании, функций Комиссии референдума, про агитацию, общественное наблюдение, опрос общественного мнения. В общем все актуальные и важные темы для всех участников данного процесса.

Во второй части семинара выступит представитель Министерства энергетики, которая расскажет о значении и сути вопроса выносимого на референдум для общенародного голосования.

"Наша цель - максимально донести до аудитории всю необходимую информацию, связанную с референдумом", - сказала Сабила Мустафина.

Добавим, аналогичные семинары для политических партий, НПО и представителей СМИ могут быть проведены по запросу.