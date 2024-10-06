Референдум по АЭС: в Карагандинской области зафиксирована самая высокая явка

К 10:00 утра по Казахстану, по данным ЦИК, на референдуме проголосовало 17,79% граждан, передаёт BaigeNews.

по области Абай – 15, 36 процента;

по Акмолинской области – 17,18 процента;

по Актюбинской области – 19,21 процента;

по Алматинской области – 16,31 процента;

по Атырауской области – 17,11 процента;

по Западно-Казахстанской области – 16,41 процента;

по Жамбылской области – 16,19 процента;

по области Жетісу – 18,08 процента;

по Карагандинской области – 30,63 процента;

по Костанайской области – 16,90 процента;

по Кызылординской области – 20,91 процента;

по Мангистауской области – 16,45 процента;

по Павлодарской области – 14,04 процента;

по Северо-Казахстанской области – 15,83 процента;

по Туркестанский области – 18,56 процента;

по области Ұлытау – 17,40 процента;

по Восточно-Казахстанской области – 17,85 процента;

по Астане – 20,04 процента;

по Алматы – 8,86 процента;

по Шымкенту – 19,56 процента.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.