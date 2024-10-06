Референдум по АЭС: в Астане создали условия для голосования людям с особыми потребностями

В столице проживает 36 тыс. человек с инвалидностью, из них свыше 21 тыс. будут голосовать. В день референдума услуги по их приезду на пункты голосования осуществляют инватакси, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

При голосовании были внедрены дополнительные меры для создания комфортных условий на избирательных участках для граждан с особыми потребностями: пандусы, поручни и тактильные знаки, доступный трафарет, который позволяет гражданам с нарушениями зрения самостоятельно заполнять бюллетени после прослушивания аудиозаписи, личные помощники и сурдопереводчики на тех участках где зарегистрированы люди с ограниченными возможностями.

Жительница Астаны Асемгуль Абдрахманова приехала на инватакси на избирательный участок № 56, расположенный в школе-гимназии №83. На избирательном участке для нее было предоставлено всё необходимое для комфортного и доступного голосования.

"Когда я приехала на участок, меня сразу встретили волонтёры, которые помогли сориентироваться. Это голосование стало для меня примером того, как можно организовать пространство для всех, независимо от ограничений", - отметил избиратель.

Напомним, с раннего утра в Астане начали работать избирательные участки. На всех участках наблюдается активность жителей столицы. Всего с 7 часов утра в Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.