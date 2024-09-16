Референдум по АЭС: ЦКР нашла способ сэкономить на трафаретах со шрифтом Брайля

На предстоящем референдуме по АЭС трафареты для голосования, которые используют слабовидящие, будут изготовлены по количеству нуждающихся в них. Тогда как на прошлых выборах ими были обеспечены абсолютно все участки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На прошлых выборах мы обеспечили все участки трафаретами со шрифтом Брайля. Потому что у нас ещё не было собранной информации по стране, сколько же реально людей (с инвалидностью по зрению - Прим. ред.). Мы на всякий случай это сделали. Сегодня, зная уже эту информацию из регионов, наверное, будет справедливо, если мы не будем расточительными", - сказал председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

По словам члена ЦКР Сабилы Мустафиной, избирателей с инвалидностью по зрению, владеющих навыками чтения шрифта Брайля, в стране 2 359 человек. Это 8,3% от числа лиц с инвалидностью по зрению.

"Нас заинтересовали конкретные цифры в регионах. К примеру, область Жетысу имеет 463 избирательных участка. При этом лиц с инвалидностью по зрению, владеющих чтением шрифта Брайля, всего семь человек. Костанайская область имеет 736 избирательных участков. Лиц, владеющих шрифтом, 27 человек. В Туркестанской области 945 избирательных участков. Владеющих шрифтом Брайля - 207 человек. В Астане 464 избирательных участка. Лиц с инвалидностью по зрению, владеющих шрифтом Брайля, 470 человек", - сообщила Мустафина.

При разработке сметы расходов ЦКР учла все эти показатели и приняла решение подготовить считанное количество трафаретов.

"Если в стране 2 359 человек владеют шрифтом Брайля, нам нет необходимости изготавливать 10 327 трафаретов и обеспечивать ими все участки. Учитывая мнение рабочей группы и понимая приоритетность работы, мы в примерной смете расходов заложили изготовление трафаретов персонально на каждого инвалида по зрению, владеющего шрифтом Брайля", - уточнила член комиссии.

Эти трафареты будут доставлены территориальными комиссиями на избирательные участки, к которым прикреплены соответствующие лица. Каждый избиратель с потребностью в таком трафарете будет им обеспечен.

Если вдруг лицо с инвалидностью по зрению возьмёт открепительное удостоверение и переедет в другой населённый пункт, где придёт в другую участковую комиссию и попросит трафарет, ему дадут трафарет к бюллетеню без шрифта Брайля, но с соответствующими окошками для голосования. Этот трафарет будет сопровождаться аудиороликом по его использованию.

"Бюджетные средства надо использовать рационально, точечно. Эту работу мы совместно территориальными участковыми комиссиями референдума обязаны реализовать", - заявили в ЦКР.

Как отметили в ЦКР, печать трафарета без шрифта Брайля обойдётся в 20,5 тенге, со шрифтом Брайля - 1 270 тенге.