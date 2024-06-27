Референдум по АЭС пройдёт осенью – Токаев
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Референдум по АЭС в Казахстане пройдёт осенью. Об этом сказал президент на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ. Точную дату определит Правительство, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе", - сказал президент.
Глава государства добавил, что в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики.
"Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", - сказал Токаев.
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