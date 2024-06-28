Референдум по АЭС: о формировании списка вопросов рассказал Роман Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах мажилиса прокомментировал как будет формироваться список вопросов на референум по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

“Законом установлена процедура по формированию списка вопросов, по регламенту проведения и т.д. В бюллетене будут конкретные вопросы и конкретные ответы, а не какие-то размытые ответы, которые имеют двоякое толкование”, - прокомментировал первый вице-премьер.

Роман Скляр ответил, что еще не знает сколько будет выделено на проведение референдума.

Ранее сообщалось, референдум по АЭС в Казахстане пройдёт осенью.