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Референдум по АЭС: о формировании списка вопросов рассказал Роман Скляр

Сегодня, 11:44
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primeminister.kz Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: primeminister.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах мажилиса прокомментировал как будет формироваться список вопросов на референум по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz

“Законом установлена процедура по формированию списка вопросов, по регламенту проведения и т.д. В бюллетене будут конкретные вопросы и конкретные ответы, а не какие-то размытые ответы, которые имеют двоякое толкование”, - прокомментировал первый вице-премьер.

Роман Скляр ответил, что еще не знает сколько будет выделено на проведение референдума.

Ранее сообщалось, референдум по АЭС в Казахстане пройдёт осенью.

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