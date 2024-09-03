Референдум по АЭС: кто обеспечит прозрачность расходов

В Центральной комиссии по референдуму рассказали, кто будет нести ответственность за целевое использование средств, выделенных на мероприятие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"35 статья Конституционного закон о выборах говорит о том, что финансовыми средствами распоряжаются председатели комиссий. В их ответственность входит соответствие подписываемых ими финансовых документов тем решениям, которые принимает комиссия по финансовым вопросам. Поэтому прямая ответственность председателя комиссии. Есть ещё органы контроля за целевым использованием средств. Это органы государственного аудита и финансового контроля", - сказала член Центральной комиссии Сабила Мустафина.

Напомним, сегодня в ЦКР объявили примерную смету расходов на проведение референдума по АЭС. Мероприятие обойдётся Казахстану в 15,5 миллиарда тенге. Сумма включает организацию и проведение республиканского референдума на 78 зарубежных избирательных участках, которые расположены и открыты в 63 государствах.