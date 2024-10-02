Референдум по АЭС: Как в Астане готовят участки для голосования

За четыре дня до референдума по строительству АЭС в Казахстане съемочная группа BaigeNews.kz проверила готовность пунктов голосования. Проявить свою гражданскую позицию в Астане могут 906 936 человек. Для этого в воскресение заработают 464 участка. Какие условия в них создали, в том числе для лиц с особыми потребностями? Как будет выглядеть бюллетень? Где можно будет проголосовать уже с 6 утра? Смотрите в нашем специальном репортаже.