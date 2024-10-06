Референдум по АЭС: как голосуют казахстанские министры
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Главы казахстанских министерств приняли участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
На своём избирательном участке проголосовал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. По информации ведомства, в целом на территории воинских частей и учреждений Вооруженных сил организовано 24 участка. К этому часу в Вооруженных силах практически все солдаты и курсанты сделали свой выбор. Офицерский и сержантский составы, а также гражданский персонал голосуют по месту жительства.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов проголосовал на избирательном участке №253.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов также принял участие в республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Ербол Мырзабосынов проголосовал на участке референдума № 359.
Кроме того, свой голос на референдуме отдал глава МЧС, генерал-майор Чингис Аринов.
Своим правом голоса также воспользовалась глава Минздрава Акмарал Альназарова и другие министры.
Напомним, в Казахстане стартовал референдум по вопросу строительства АЭС.
В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.
Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).
Свой голос на референдуме отдал и Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.
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