Референдум по АЭС: как голосуют казахстанские министры

Главы казахстанских министерств приняли участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

На своём избирательном участке проголосовал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. По информации ведомства, в целом на территории воинских частей и учреждений Вооруженных сил организовано 24 участка. К этому часу в Вооруженных силах практически все солдаты и курсанты сделали свой выбор. Офицерский и сержантский составы, а также гражданский персонал голосуют по месту жительства.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов проголосовал на избирательном участке №253.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов также принял участие в республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Ербол Мырзабосынов проголосовал на участке референдума № 359.

Кроме того, свой голос на референдуме отдал глава МЧС, генерал-майор Чингис Аринов.

Своим правом голоса также воспользовалась глава Минздрава Акмарал Альназарова и другие министры.

Напомним, в Казахстане стартовал референдум по вопросу строительства АЭС.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

Свой голос на референдуме отдал и Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.