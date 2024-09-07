Референдум по АЭС: где астанчанам узнать о своём избирательном участке
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6 октября в Казахстане состоится общереспубликанский референдум по строительству АЭС в Казахстане. Астанчане могут получить информацию о своём избирательном участке посредством нескольких источников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Акимат Астаны предоставляет возможность получать сведения о своём избирательном участке в режиме реального времени. Сделать это можно следующими способами:
- на официальном веб-сервисе: https://referendum.astana.kz/
- через чат-бот в Telegram: https://t.me/referendum_astana_bot
- через единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.
Голосование пройдёт 6 октября с 7 утра до 20 часов вечера. Подсчёт голосов будет осуществлён в течение 12 часов с момента окончания голосования.
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