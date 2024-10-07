Референдум отразил рост политической культуры казахстанцев

Референдум по строительству АЭС в Казахстане продемонстрировал рост политической культуры граждан. Жители страны приняли активное участие как в самом голосовании, так и в сопутствующих электоральному процессу мероприятиях. Речь идет, прежде всего, о проводимых в день выборов по всей стране экзитполах, ставших уже привычной и неотъемлемой частью современной электоральной экосистемы.

"Наш Институт евразийской интеграции не первый раз проводит подобные опросы граждан, позволяющие оперативно прогнозировать исход голосования. Так, согласно нашему замеру, 71,8% граждан проголосовали "за" строительство АЭС. В данном контексте следует заметить корреляцию с предварительными официальными данными Центральной комиссии референдума (71,12% – "за"), а также других общественных институтов, проводивших экзитполы. Это сигнализирует о важности данной процедуры как способа предварительного ознакомления граждан с результатами голосования, а также минимизации рисков искажения данных.

Открытость граждан к участию в экзитполе можно в полной мере назвать трендом, соответствующим росту гражданского самосознания. На региональных избирательных пунктах особо показательными можно назвать случаи проявления инициатив граждан к участию в опросе, а также наблюдение за работой интервьюеров для убеждения в объективности их деятельности и высоком уровне профессионализма. Позитивным фактом также стало проведение экзитпола тремя независимыми друг от друга общественными институтами, что повысило общий уровень доверия граждан к социологическим исследованиям, учитывая строгое процедурное регламентирование опросов для исключения возможных манипуляций с данными.

В целом повышение политической культуры граждан в Казахстане связано, прежде всего, с сущностью самой темы, вынесенной на плебисцит. Строительство атомной электростанции в действительности стало важным вопросом, получившим разрешение не кулуарно, а путем общереспубликанского голосования. На этом фоне ключевым стал эффективный перенос общественной дискуссии в информационное поле, позволивший избежать острой поляризации общества и сохранить приверженность принципам демократии", - отмечает эксперт Института Евразийской интеграции Амина Косбаева.