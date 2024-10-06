Референдум-2024: в Алматы 100 "Инватакси" и 20 дежурных автомобилей перевозят маломобильных горожан

Сегодня в городе, в день проведения республиканского референдума, для горожан, имеющих затруднения в передвижении, акиматом города предоставляются услуги "Инватакси", передаёт BaigeNews.kz.

"Инватакси" доступно для граждан, передвигающихся на кресле-коляске и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и зрения.

Всего в мегаполисе задействованы 100 специальных автотранспортных средств.

"Инватакси" можно заказать по следующим номерам диспетчерских служб:

• для лиц, передвигающихся на кресле-коляске и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: +7 747 402 6415, +7 707 710 6050 (WhatsApp);

• для лиц с нарушением зрения: +7 705 980 87 09, +7 705 831 48 14.

Также дополнительно выделено 20 дежурных автомашин для оказания транспортных услуг и перевозки маломобильных граждан. Дежурные автомашины можно вызвать по номеру: 338-30-09. По этому же номеру лица с инвалидностью могут обращаться по качеству оказания данных услуг.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Избирательные участки в городе будут работать до 20:00 часов.