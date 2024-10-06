  • 6 Октября, 22:38
  • BAIGENEWS

Референдум 2024: Последние минуты голосования и подсчет бюллетеней

Сегодня, 22:19
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Артём Чурсинов Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: Артём Чурсинов

Последняя пара часов референдума в Казахстане проходила так же активно, как и утром. Не менее интересно было наблюдать за тем, что происходит после закрытия участков. Съемочная группа BaigeNews.kz осталась на одном из них, чтобы показать как происходит "гашение" неиспользованных бюллетеней. Зачем у таких отрезать уголки и как после этого должен проходить подсчет голосов? Подробнее в специальном репортаже.

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