Референдум 2024: Последние минуты голосования и подсчет бюллетеней
Сегодня, 22:19
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Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
63Фото: Артём Чурсинов
Последняя пара часов референдума в Казахстане проходила так же активно, как и утром. Не менее интересно было наблюдать за тем, что происходит после закрытия участков. Съемочная группа BaigeNews.kz осталась на одном из них, чтобы показать как происходит "гашение" неиспользованных бюллетеней. Зачем у таких отрезать уголки и как после этого должен проходить подсчет голосов? Подробнее в специальном репортаже.
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