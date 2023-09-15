Реестр коррупционеров станет общедоступным в Казахстане

Агентство по противодействию коррупции РК планирует ввести публичный реестр коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz.

По информации антикоррупционной службы, реестр коррупционеров будет включать все данные осуждённого человека за коррупцию. Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность.

На заседании общественного совета Агентства по противодействию коррупции в Восточно-Казахстанской области также были озвучены законодательные инициативы, направленные на совершенствование антикоррупционной политики. В частности, предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Отмечается, что Парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме чёткое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки.