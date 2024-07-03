Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Астану

Борт Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Астане. В столичном аэропорту турецкого лидера встретил Премьер-Министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 3-4 июля. Турция — страна-партнер организации.

“Следует отметить, что Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана и топ-20 стран-инвесторов.

За 4 месяца текущего года объем взаимной торговли достиг $1,6 млрд. Правительства двух стран работают над планомерным обеспечением стабильного объема торговли на уровне не менее $10 млрд”, - говорится в сообщении.