Редкую птицу заметили в нацпарке Алматы
Эти птицы предпочитают жить в горных районах на высоте до 3000 метров.
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На территории Государственного национального природного парка "Кольсайские озёра" была зафиксирована редкая и прекрасная птица - журавль-красавка, передаёт BaigeNews.kz. Это уникальное событие было зарегистрировано инспектором парка, который впервые заметил птицу в этом районе.
К слову, журавль-красавка - это вид, занесённый в Красную книгу Казахстана, и находится под особой охраной. В последние годы наблюдается рост численности этих птиц, что радует экологов и специалистов.
К слову, красавка — самый маленький представитель семейства журавлиных. Эти птицы предпочитают жить в горных районах на высоте до 3000 метров, где есть реки и озёра, идеальные для их жизни.
Отметим, каждый год журавли-красавки мигрируют в более тёплые регионы в сентябре-октябре, а в марте-апреле возвращаются обратно в родные места.
Ранее мы сообщали, что драку горных козлов зафиксировала фотоловушка на Чарыне.
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