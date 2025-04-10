На территории Государственного национального природного парка "Кольсайские озёра" была зафиксирована редкая и прекрасная птица - журавль-красавка, передаёт BaigeNews.kz. Это уникальное событие было зарегистрировано инспектором парка, который впервые заметил птицу в этом районе.

К слову, журавль-красавка - это вид, занесённый в Красную книгу Казахстана, и находится под особой охраной. В последние годы наблюдается рост численности этих птиц, что радует экологов и специалистов.

К слову, красавка — самый маленький представитель семейства журавлиных. Эти птицы предпочитают жить в горных районах на высоте до 3000 метров, где есть реки и озёра, идеальные для их жизни.

Отметим, каждый год журавли-красавки мигрируют в более тёплые регионы в сентябре-октябре, а в марте-апреле возвращаются обратно в родные места.

Ранее мы сообщали, что драку горных козлов зафиксировала фотоловушка на Чарыне.