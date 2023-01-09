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Лента новостей

instagram.com/altynemel_np 9 Января, 18:21
947
9 Января, 18:21
947
Фото: instagram.com/altynemel_np

Редкую птицу сняли на видео в нацпарке Алтын-Эмель

Гималайского гриффона, занесённого в Красную книгу, снял на видео сотрудник национального парка Алтын-Эмель, передаёт BaigeNews.kz.

Птицу заметили в горах Улькен-Калкан на правом берегу реки Или. 

Гималайский гриффон, его ещё называют снежный гриф или кумай, - самая крупная их хищных птиц, обитающих в Казахстане. Её вес составляет до 12 килограммов, длина до 150 сантиметров, размах крыльев - до 3,1 метра.

Обитает в высокогорьях, совершает вертикальные сезонные кочёвки, спускаясь зимой ниже. Питается падалью, в основном копытных животных.

 
 
 
 
 
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Публикация от "Алтын-Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (@altynemel_np)

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BaigeNews.kz
9 Января, 18:21
947
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