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  • Редкую фиолетовую жемчужину нашёл в еде посетитель ресторана
nypost.com 18 Августа, 09:48
670
Фото: nypost.com

Редкую фиолетовую жемчужину нашёл в еде посетитель ресторана

Редкую фиолетовую жемчужину нашёл житель американского города Финиксвилл, штат Пенсильвания, внутри раковины с моллюском, которую подали ему в ресторане в штате Делавер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Мужчина рассказал, что обедал в ресторане на пляже вместе с женой и детьми. И сначала он принял жемчужину за кусок хлеба или конфету.

"Мы думали, что повар что-то уронил в еду. Сначала я хотел потребовать забрать испорченное блюдо и принеси новое, но, рассмотрев находку, понял, что это жемчужина. На раковине было видно небольшое углубление в том месте, где она росла", — пояснил посетитель ресторана.

Американец решил показать жемчужину специалисту, чтобы оценить её стоимость.

Как правило, жемчуг формируется внутри раковин устриц, но в некоторых случаях его формирование происходит в раковинах других моллюсков, например, мидий.

В зависимости от цвета, размера и места образования жемчужины, в дикой природе или выращенной на ферме, их стоимость может доходить до 1000 долларов. Но в среднем от 300 до 1500 долларов. 

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#ресторан #США
18 Августа, 09:48
670
Журналист

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