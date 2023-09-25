Бopoдaтyю нeяcыть обнаружил на территории нацпарка "Бурабай" инспектор по охране природы Айбек Ақжүніс, передаёт BaigeNews.kz.

Он смог запечатлеть на камеру большую серую сову, сидящую на высокой ветке сосны на территории Боровского лесничества.

Местные орнитологи oпpeдeлили, чтo этo coвa – бopoдaтaя нeяcыть, занесённая в Международную Красную книгу, а также в Красную Книгу многих российских регионов как вымирающий подвид.

"На территории Национального парка "Бурабай" этот вид хищных птиц встречают второй раз. Большая серая сова также встречается в Казахстане в горах Тарбагатая и Катон-Карагайском нацпарке. Согласно классификации относится к отряду совообразных семейству настоящих сов. Птица считается самой крупной в своём семействе - размах крыльев достигает полутора метров. Самки, как это часто бывает у сов, крупнее самцов: их максимальный вес 1700 граммов, в то время как вес самца не превышает 1175 граммов", - сообщили орнитологи.

Охотятся совы днём преимущественно на мелких грызунов, иногда на белок.