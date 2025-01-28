Редкого обитателя лесов сняла фотоловушка в Катон-Карагае
Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41Сегодня, 17:41
129Фото: pxhere.com
Специалисты Катон-Карагайского национального парка зафиксировали редкого и таинственного обитателя лесов – рысь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.
Зоологи отмечают, что рысь – настоящий мастер маскировки, известная своими острыми когтями, великолепным слухом и уникальными кисточками на ушах.
"На этом же месте фотоловушка ранее запечатлела снежного барса, царственного обитателя горных вершин. Благодаря этим редким кадрам мы можем лучше понять удивительный мир нашей дикой природы", - отметили в Минэкологии.