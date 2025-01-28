Специалисты Катон-Карагайского национального парка зафиксировали редкого и таинственного обитателя лесов – рысь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.

Зоологи отмечают, что рысь – настоящий мастер маскировки, известная своими острыми когтями, великолепным слухом и уникальными кисточками на ушах.