Работник Устюртского государственного природного заповедника А. Пулатов сделал уникальный снимок редкого хищника. Он сфотографировал медоеда (Mellivora capensis), этот зверь встречается единично на ограниченной территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"Медоед обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот вид ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но зимой может быть активен днем. Известно, что медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку", - говорится в сообщении ведомства.

Благодаря работе сотрудников заповедника становятся известны новые факты о редких видах, таких как медоед, что подчеркивает значимость Устюртского заповедника для сохранения биоразнообразия.

Напомним, ранее снежного барса с котятами сняли на видео в нацпарке в Казахстане.