Весна в национальном парке "Тарбагатай" преподнесла редкое явление - змей, ползущих по снегу. Рептилии раньше обычного пробудились после зимней спячки, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за обширной территории парка сезонные процессы в его различных частях идут неравномерно. C 8 по 10 марта в регионе выпал снег толщиной до полутора метров. Сейчас, в середине апреля, восточная часть парка уже встречает весну — снег растаял, на деревьях появились почки. Однако на западе ещё сохраняется снежный покров.

Из-за резкого повышения температуры в последние дни почва начала прогреваться, и в подземных норах активизировались змеи. Как сообщил государственный инспектор лесничества "Карабуйрат" Арман Сулейменов, 15 апреля он заметил девять змей, одновременно выползших на снежную поверхность. По его словам, они были слабы и вялые - после спячки ещё не набрали силы и старались как можно быстрее добраться до сухой земли.

Специалисты предупреждают: если вы заметите змею на снегу в лесу или степи, не тревожьте её - рептилия не представляет опасности и вскоре сама уползёт.