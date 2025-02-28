Вечером 28 февраля пройдет великий парад планет. Семь небесных тел выстроятся в линию по одну сторону от Солнца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Явление считается редким. Такое же расположение повторится через более чем 100 лет – в 2161 году.

За космическим событием можно будет наблюдать с 20:30 до 23:30 по времени Астаны. Этот парад совпадет с новолунием, поэтому Венеру, Юпитер, Меркурий и Марс можно будет увидеть даже невооруженным глазом, говорят эксперты. А вот для наблюдения за Ураном, Нептуном и Сатурном потребуются телескоп или бинокль.

Как и для любых астрономических наблюдений, идеальными условиями станут места, удаленные от городской засветки. Астрономы рекомендуют выбирать открытую местность без высоких деревьев и зданий.

Следующий парад планет произойдет в середине весны. 17 апреля ожидается малый парад – в один ряд встанут Нептун, Меркурий, Сатурн и Венера. Затем 10 августа случится выравнивание Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна, Урана и Нептуна.

Астрологи придают парадам планет большое значение. Считается, что в этот период открываются новые пути и возможности. Но ученые утверждают, что явление не оказывает значительного влияния на Землю – их гравитационное воздействие является слишком незначительным.