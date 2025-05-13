На территории Государственного национального природного парка "Кольсайские озёра" зафиксировано редкое и радостное событие - в объектив одной из фотоловушек вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесённый в Красную книгу Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Снимок был сделан в рамках регулярного мониторинга дикой природы. Уникальный кадр подтверждает, что редкий хищник продолжает обитать в этих местах, а это значит - экосистема парка сохраняет природный баланс и предоставляет комфортные условия для жизни исчезающих видов.

Экологи подчеркивают, что появление медведя - весомое доказательство эффективности природоохранных мероприятий, проводимых на территории парка. Напомним, бурый тянь-шаньский медведь - один из самых редких подвидов, численность которого остаётся под угрозой сокращения из-за утраты среды обитания и браконьерства.

Работа по наблюдению за дикой природой в "Кольсайских озёрах" продолжается. Установленные фотоловушки помогают учёным лучше понимать поведение и численность редких животных, не тревожа их присутствием человека.