Редкий автомобиль 1938 года представили на аукционе в США

Редкий автомобиль 1938 года выставят на аукцион, который состоится 16-17 августа в штате Калифорния (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Таких машин осталось всего пять во всем мире.

Данный автомобиль был представлен в Париже в 1936 году. У машины 3,6-литровый рядный шестицилиндровый двигатель. Его мощность достигает 116 лошадиных сил, также у авто четырехскоростная коробка передач. Последние 25 лет раритет хранился в музее Петерсона в Лос-Анджелесе.

Начальная стоимость лота составит от двух до трех миллионов долларов. Всего было произведено 11 подобных авто. В 2014 году более редкая модель ушла с молотка за 6,6 миллиона долларов.