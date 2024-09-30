Редкими черепахами незаконно торговали в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске полицейские пресекли незаконную продажу среднеазиатских черепах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о нарушении поступило от местной жительницы. Женщина сообщила, что увидела редких пресмыкающихся в одном из зоомагазинов города.

Сотрудники природоохранной полиции провели проверку и обнаружили в магазине три особи среднеазиатских черепах, на содержание и продажу которых у продавцов отсутствовали разрешительные документы.

Среднеазиатская черепаха включена в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид и защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

По факту возбуждено административное дело по статье “Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов”. Материалы переданы в Восточно-Казахстанскую областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира для дальнейшего разбирательства.