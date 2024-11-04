Редких животных сняли на видео в Катон-Карагайском нацпарке
Сегодня, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:29Сегодня, 21:29
114Фото: pxhere.com
Редкие кадры сняла в фотоловушка, установленная в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
Аппаратура снова зафиксировала редких обитателей: рысь, сибирского горного козла и орла.
"Уникальные кадры служат важным источником для изучения дикой природы и охраны редких видов. Подобные находки открывают новые возможности для изучения и сохранения биологического разнообразия Южного Алтая", - сообщили в нацпарке.
Самое читаемое
- Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов
- Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране
- Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей
- В полиции сообщили о задержании Хасана Касымбаева
- С начала года 300 туркестанских семей переселились в другие регионы РК