Редких животных сняли на видео в Катон-Карагайском нацпарке

Редкие кадры сняла в фотоловушка, установленная в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Аппаратура снова зафиксировала редких обитателей: рысь, сибирского горного козла и орла.