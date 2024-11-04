  • 4 Ноября, 22:03
  • BAIGENEWS

Редких животных сняли на видео в Катон-Карагайском нацпарке

Сегодня, 21:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 21:29
Сегодня, 21:29
114
Фото: pxhere.com

Редкие кадры сняла в фотоловушка, установленная в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Аппаратура снова зафиксировала редких обитателей: рысь, сибирского горного козла и орла.

"Уникальные кадры служат важным источником для изучения дикой природы и охраны редких видов. Подобные находки открывают новые возможности для изучения и сохранения биологического разнообразия Южного Алтая", - сообщили в нацпарке.

Самое читаемое

Наверх