  • 11 Ноября, 20:49
  • BAIGENEWS

Редкие кадры со снежным барсом сняла фотоловушка в Казахстане

Сегодня, 20:19
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: pxhere.com

Фотоловушка, установленная в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, сняла прогулку снежного барса, передаёт BaigeNews.kz.

Редкого хищника зафиксировала камера в Аршатинском лесничестве.

"Снежный барс - символ силы и свободы, настоящая гордость парка. Каждый такой кадр напоминает о важности охраны уникальных природных богатств Катон-Карагайского национального парка", - отметили в организации.

 
 
 
 
 
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Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany)

 

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