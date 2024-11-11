Редкие кадры со снежным барсом сняла фотоловушка в Казахстане

Фотоловушка, установленная в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, сняла прогулку снежного барса, передаёт BaigeNews.kz.



Редкого хищника зафиксировала камера в Аршатинском лесничестве.

"Снежный барс - символ силы и свободы, настоящая гордость парка. Каждый такой кадр напоминает о важности охраны уникальных природных богатств Катон-Карагайского национального парка", - отметили в организации.