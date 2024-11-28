Редкие кадры с горными козлами и дикими кабанами сняли в Иле-Алатауском нацпарке

В Иле-Алатауском национальном парке с помощью фотоловушек зафиксировали уникальные кадры, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники парка установили камеры на территории, где чаще всего проходят животные. Это позволило запечатлеть редкие моменты из жизни сибирских горных козлов и диких кабанов.