  • 28 Ноября, 17:48
  • BAIGENEWS

Редкие кадры с горными козлами и дикими кабанами сняли в Иле-Алатауском нацпарке

Снимки предоставляют ценную информацию о поведении животных и их природной среде обитания.

Сегодня, 16:20
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: pxhere.com

В Иле-Алатауском национальном парке с помощью фотоловушек зафиксировали уникальные кадры, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники парка установили камеры на территории, где чаще всего проходят животные. Это позволило запечатлеть редкие моменты из жизни сибирских горных козлов и диких кабанов.

"Снимки предоставляют ценную информацию о поведении животных и их природной среде обитания. Полученные данные важны для проведения дальнейших исследований и разработки мер по охране природы", - отметили в нацпарке.

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