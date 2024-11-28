Редкие кадры с горными козлами и дикими кабанами сняли в Иле-Алатауском нацпарке
Снимки предоставляют ценную информацию о поведении животных и их природной среде обитания.
Сегодня, 16:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
148Фото: pxhere.com
В Иле-Алатауском национальном парке с помощью фотоловушек зафиксировали уникальные кадры, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники парка установили камеры на территории, где чаще всего проходят животные. Это позволило запечатлеть редкие моменты из жизни сибирских горных козлов и диких кабанов.
"Снимки предоставляют ценную информацию о поведении животных и их природной среде обитания. Полученные данные важны для проведения дальнейших исследований и разработки мер по охране природы", - отметили в нацпарке.